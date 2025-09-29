Wembanyama se diz pronto para voltar: 'Ninguém treinou como eu neste verão'

Ao voltar desse Jogo das Estrelas em São Francisco, o francês foi diagnosticado com um coágulo sanguíneo no ombro direito que o tirou abruptamente das quadras, após uma temporada em que teve médias de 24,3 pontos, 11 rebotes e 3,8 tocos em 46 jogos.

"Essa experiência mudou minha vida", relembrou 'Wemby' durante o 'media day', o dia de entrevistas à imprensa dos Spurs, em seu centro de treinamento, ao norte da cidade texana.

"Passei muito tempo no hospital, cercado por médicos, ouvindo mais notícias ruins do que esperava. Mas acho que será benéfico a longo prazo", disse o jogador de 21 anos.

Ele retomou os treinos de contato em julho para sua terceira temporada na liga, onde liderará um time jovem que terminou em antepenúltimo lugar na Conferência Oeste.

Para se concentrar em sua recuperação, Wembanyama desistiu de participar do Eurobasket com a seleção francesa, que teve um desempenho decepcionante e foi eliminada nas oitavas de final.

"Meu treinamento foi brutal neste verão", avisou Wembanyama. "A primeira coisa foi recuperar minhas habilidades e depois trabalhar no desenvolvimento. Posso garantir que ninguém treinou como eu neste verão".