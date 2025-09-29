Assine UOL
West Ham empata com Everton (1-1) na estreia de Nuno Espírito Santo

O técnico português Nuno Espírito Santo, contratado há dois dias após a demissão de Graham Potter, estreou no comando do West Ham com um empate em 1 a 1 com o Everton nesta segunda-feira (29), fora de casa, no fechamento da 6ª rodada do Campeonato Inglês.

Com o resultado, os 'Hammers, que estão em penúltimo na tabela com apenas quatro pontos, conseguem diminuir para um ponto a diferença para o Nottingham Forest (17º, 5 pontos), ex-time de Nuno e primeiro fora da zona de rebaixamento.

O empate também interrompe uma série de duas derrotas consecutivas, que custaram o cargo de Potter, mas o retrospecto continua ruim: apenas uma vitória em seis jogos no campeonato.

O Everton abriu o placar com um gol de cabeça de Michael Keane (18'), mas os visitantes deixaram tudo igual com Jarrod Bowen (65').

O capitão dos 'Hammers' bateu de perna esquerda e comemorou o gol beijando o escudo do time.

A próxima rodada será mais complicada para Nuno e o West Ham: jogo fora de casa contra o vice-líder Arsenal.

Por sua vez, o Everton (9º, 8 pontos), receberá o Crystal Palace (3º, 13 pontos), que vive grande fase e no sábado derrotou o líder Liverpool por 2 a 1.

-- Resultados da 6ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

  

   - Sábado:

   Brentford - Manchester United       3 - 1

   Manchester City - Burnley           5 - 1

   Crystal Palace - Liverpool          2 - 1

   Chelsea - Brighton                  1 - 3

   Leeds - Bournemouth                 2 - 2

   Nottingham - Sunderland             0 - 1

   Tottenham - Wolverhampton           1 - 1

  

   - Domingo:

   Aston Villa - Fulham                3 - 1

   Newcastle - Arsenal                 1 - 2

   - Segunda-feira:

   Everton - West Ham                  1 - 1

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Liverpool               15   6   5   0   1  12   7   5

    2. Arsenal                 13   6   4   1   1  12   3   9

    3. Crystal Palace          12   6   3   3   0   8   3   5

    4. Tottenham               11   6   3   2   1  11   4   7

    5. Sunderland              11   6   3   2   1   7   4   3

    6. Bournemouth             11   6   3   2   1   8   7   1

    7. Manchester City         10   6   3   1   2  14   6   8

    8. Chelsea                  8   6   2   2   2  11   8   3

    9. Everton                  8   6   2   2   2   7   6   1

   10. Brighton                 8   6   2   2   2   9   9   0

   11. Fulham                   8   6   2   2   2   7   8  -1

   12. Leeds                    8   6   2   2   2   6   9  -3

   13. Brentford                7   6   2   1   3   9  11  -2

   14. Manchester United        7   6   2   1   3   7  11  -4

   15. Newcastle                6   6   1   3   2   4   5  -1

   16. Aston Villa              6   6   1   3   2   4   6  -2

   17. Nottingham               5   6   1   2   3   5  10  -5

   18. Burnley                  4   6   1   1   4   6  13  -7

   19. West Ham                 4   6   1   1   4   6  14  -8

   20. Wolverhampton            1   6   0   1   5   4  13  -9

