West Ham empata com Everton (1-1) na estreia de Nuno Espírito Santo

O técnico português Nuno Espírito Santo, contratado há dois dias após a demissão de Graham Potter, estreou no comando do West Ham com um empate em 1 a 1 com o Everton nesta segunda-feira (29), fora de casa, no fechamento da 6ª rodada do Campeonato Inglês.

Com o resultado, os 'Hammers, que estão em penúltimo na tabela com apenas quatro pontos, conseguem diminuir para um ponto a diferença para o Nottingham Forest (17º, 5 pontos), ex-time de Nuno e primeiro fora da zona de rebaixamento.

O empate também interrompe uma série de duas derrotas consecutivas, que custaram o cargo de Potter, mas o retrospecto continua ruim: apenas uma vitória em seis jogos no campeonato.