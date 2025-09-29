YouTube pagará a Trump US$ 22 milhões para pôr fim a processo

O YouTube aceitou pagar 22 milhões de dólares (R$ 117 milhões) ao presidente americano, Donald Trump, para encerrar uma ação judicial relacionada à suspensão de sua conta na plataforma de vídeos após o ataque ao Capitólio em 2021, segundo um documento judicial publicado nesta segunda-feira (29).

A empresa, subsidiária do Google, é a última plataforma, após Meta e X, a selar um acordo judicial com o mandatário republicano.

As principais redes sociais e sites de vídeos removeram as contas de Trump depois que seus apoiadores atacaram a sede do Legislativo, por temerem que ele promovesse mais violência com afirmações falsas de que o democrata Joe Biden teria cometido fraude nas eleições presidenciais de 2020.