Alcaraz derrota Fritz e conquista ATP 500 de Tóquio, seu 8º título em 2025

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, n° 1 do mundo, derrotou com um duplo 6-4 o americano Taylor Fritz (n°5) na final do ATP 500 de Tóquio, nesta terça-feira (30) na capital japonesa, e conquistou seu oitavo título em 2025.

Aos 22 anos, Alcaraz já soma 24 títulos no circuito ATP, seis deles de Grand Slam.

Embora tenha voltado a jogar com o tornozelo esquerdo enfaixado desde que sofreu um problema em sua primeira partida em Tóquio, contra o argentino Sebastian Báez, o espanhol não pareceu ter sofrido incômodo durante a decisão.