Anúncio do show de Bad Bunny no Super Bowl enfurece trumpistas

"Será que a NFL é incapaz de perceber o que está acontecendo?", publicou Sebastian Gorka, assessor do presidente, na rede X na noite de segunda-feira após o anúncio.

O comentário de Gorka está acompanhado de uma publicação de um podcaster conservador que qualifica Bad Bunny como "rapaz com um catálogo de letras vulgares em espanhol e inglês", incluindo uma dirigida a Donald Trump.

Sage Steele, ex-apresentadora da ESPN, que ocupou uma das cadeiras destinadas às novas mídias durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca no início deste ano, chamou Bad Bunny de "DEMONÍACO" e acrescentou: "NFL... simplesmente não entendo."

O cantor se engaja na defesa dos direitos LGBTQIA+ e contra a transfobia. Além disso, é um dos artistas mais ouvidos do mundo e apoiou a democrata Kamala Harris contra Donald Trump nas eleições presidenciais de 2024.

Desde seu retorno ao poder em janeiro, Trump tomou diversas decisões direcionadas contra pessoas transgênero e imigrantes em situação irregular.

"Por meu povo, minha cultura e nossa história", disse o próprio artista em comunicado emitido pela NFL após sua escolha para o show do intervalo do Super Bowl.