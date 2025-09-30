Argentina anuncia reunião Trump-Milei na Casa Branca

O anúncio de um auxílio financeiro dos Estados Unidos com uma linha de swap de 20 bilhões de dólares (R$ 106,3 bilhões) com o Banco Central argentino conseguiu deter uma corrida cambial que colocou Milei em apuros a menos de um mês das legislativas nacionais de 26 de outubro.

O salvamento inclui também a compra de dívida pública argentina e uma linha de crédito direto do governo dos Estados Unidos, cujo montante e detalhes não são conhecidos.

A Argentina tem "um apoio nunca visto na história do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump", destacou nesta terça-feira Milei em uma entrevista ao canal de televisão A24.

"Caso a Argentina necessite dos fundos, os Estados Unidos nos dão o dinheiro para honrar a dívida", disse o presidente sobre o mecanismo de swap, que também existe com a China.

A Argentina deve enfrentar vencimentos de cerca de 4 bilhões de dólares (R$ 21,2 bilhões) em janeiro de 2026 e de 4,5 bilhões (R$ 23,9 bilhões) em julho.

O país vive uma delicada situação econômica. A isso somam-se os reveses políticos do governo no Congresso, que colocaram Milei contra as cordas.