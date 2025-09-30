Autoridades realizam buscas por homem que decapitou leão-marinho nos EUA

Um homem que cortou a cabeça de um leão-marinho morto está sendo procurado pelas autoridades nos Estados Unidos, onde um incidente similar foi registrado há menos de um ano.

Os agentes afirmam que um homem de meia idade utilizou uma faca de caça para decapitar o leão-marinho na Califórnia, no oeste do país, em julho, e oferecem uma recompensa de 20 mil dólares (R$ 106,3 mil) para qualquer um que puder ajudar a levá-lo à Justiça.

"Depois de serrar a cabeça de um leão-marinho, ele a colocou em uma sacola plástica com zip-lock e deixou o local em um modelo novo de Cadillac Escalade de cor branca", informou o departamento de pesca da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA, na sigla em inglês) em comunicado.