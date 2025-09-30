Brigitte Bardot publica livro abecedário com suas definições escritas à mão

"A liberdade é ser você mesmo, mesmo quando incomoda", declara Brigitte Bardot no prólogo do livro "Mon BBcédaire", no qual ela dá sua opinião, muitas vezes incisiva, sobre o mundo em definições escritas à mão.

Em "Mon BBcédaire", um trocadilho entre abecedário e as iniciais da famosa atriz, Bardot escreve algumas linhas, com sua própria caligrafia, sobre palavras selecionadas, lugares e personalidades que conheceu.

De acordo com a editora Fayard, que publica a obra que chegará às livrarias da França na quarta-feira (1), trata-se de "uma imersão na personalidade de uma mulher que marcou sua época por sua independência, engajamento e audácia".