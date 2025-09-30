Centenas de pessoas prestam última homenagem a Claudia Cardinale em Paris

Centenas de pessoas compareceram, nesta terça-feira (30), em Paris, ao funeral da atriz franco-italiana Claudia Cardinale, lenda do cinema que faleceu na semana passada aos 87 anos na região de Paris.

Entre os presentes, havia personalidades políticas, como a ministra da Cultura, Rachida Dati, e o ex-ministro Jack Lang e os intérpretes franceses Yvan Attal e Nicolas Bedos, conforme constatado por um jornalista da AFP.

O caixão da atriz foi transportado para o interior da igreja de São Roque, no centro de Paris, sob os aplausos da multidão e ao som da música de "Era uma vez no Oeste", composta por Ennio Morricone.