Confiança de consumidores nos EUA cai a seu nível mais baixo em cinco meses

A confiança dos consumidores nos Estados Unidos caiu para seu nível mais baixo desde a implementação das tarifas do presidente Donald Trump em abril, segundo dados divulgados nesta terça-feira (30), que revelam uma preocupação crescente com a inflação.

O índice de confiança do consumidor do Conference Board caiu 3,6 pontos, para 94,2, em setembro, em comparação com os 97,8 revisados do mês anterior.

Os analistas esperavam uma queda menor, de acordo com o consenso publicado pelo MarketWatch.