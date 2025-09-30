Desemprego se mantém no mínimo histórico no Brasil

A maior economia da América Latina foi punida com uma das sobretaxas mais altas do mundo (50%) pelo que o presidente americano considera uma "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), seu aliado, condenado este mês por tentativa de golpe de Estado.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem confrontado Trump por esta medida e defendido a "soberania" brasileira.

No entanto, a crise diplomática esfriou na semana passada, quando os dois presidentes tiveram uma breve troca de palavras durante a Assembleia Geral da ONU, em Nova York, e combinaram um encontro.

Na comparação interanual, o desemprego caiu um ponto percentual.

"Mais de 1 milhão de brasileiros deixaram a condição de desocupação em um ano. O Brasil avança com mais empregos e mais dignidade para sua gente", comemorou, em mensagem no X, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.

O tarifaço de Trump afeta vários produtos cruciais da cesta brasileira, como café e carne.