Detido no Peru o 'pequeño J', suposto autor intelectual do triplo feminicídio na Argentina

O governo argentino confirmou nesta terça-feira (30) a detenção no Peru de "Pequeño J", considerado o autor intelectual do brutal triplo feminicídio que as autoridades suspeitam ter vínculos com o narcotráfico na Argentina.

"Quero felicitar a Polícia Nacional do Peru pelo enorme trabalho e pela colaboração na captura dos dois foragidos do triplo crime. A Direção Antidrogas deteve o 'Pequeño J' em Pucusana", disse no X a ministra da Segurança da Argentina, Patricia Bullrich.

Mais cedo, Bullrich havia anunciado a captura de outro suspeito, Matías Ozorio, também no Peru. Ao todo, já são nove os detidos pelo caso.