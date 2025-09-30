Dinamarca reforça segurança com apoio dos EUA após incursões de drones

Os Estados Unidos enviaram equipamentos antidrones à Dinamarca para as cúpulas europeias de 1º e 2 de outubro, anunciou o Ministério da Defesa dinamarquês nesta terça-feira (30), depois que vários países europeus ofereceram apoio ao vizinho escandinavo após sobrevoos de drones de origem desconhecida.

"Estamos satisfeitos e agradecidos de que os Estados Unidos também apoiem a Dinamarca com recursos antidrones no âmbito da próxima cúpula", escreveu o ministério no X.

Os avistamentos recentes de drones na Dinamarca levaram ao fechamento de vários aeroportos, incluindo o de Copenhague, o maior do norte da Europa.