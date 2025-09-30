Era dos estilistas estrelas chega ao fim no mundo da moda

Nomes como Jonathan Anderson na direção artística da Dior e Matthieu Blazy à frente da Chanel parecem virar a página da era dos estilistas estrelas, com perfis que se concentram mais no produto e menos na encenação.

Pouco presentes na imprensa e nas redes sociais, ambos preservaram ao máximo sua vida privada e estão na contramão das figuras conhecidas que dominavam o mundo da moda até agora.

Seguindo seu passos, também aparecem Glenn Martens, que assumiu o lugar do excêntrico John Galliano na Maison Margiela, Michael Rider, sucessor do influente Hedi Slimane à frente da Celine, e Pierpaolo Piccioli, que substituiu o provocador Demna na Gucci.