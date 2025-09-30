Espanha busca tipificar violência vicária contra mulheres como crime autônomo

O anteprojeto ? aprovado em primeira leitura e que ainda deverá aguardar para enfrentar posteriormente o processo parlamentar ? define a violência vicária como aquela que "é exercida sobre a mulher pelo parceiro ou ex-parceiro por meio de uma pessoa intermediária", que podem ser principalmente menores idade, mas também outros familiares próximos.

A alteração proposta ao Código Penal incluiria a violência vicária como crime autônomo com agravante de gênero, com penas de seis meses a três anos.

Além disso, incorpora, entre outras coisas, uma nova pena para proibir que o agressor publique informações ou documentos que possam causar mais dor à vítima.

Esta nova disposição permitiria impedir a publicação de livros como o polêmico 'El odio' (O ódio), que analisava um duplo filicídio cometido por um pai para se vingar de sua ex-companheira no início da década passada na Andaluzia, e que chocou a Espanha, contando com o testemunho do assassino.

A tentativa de publicação, descartada no último momento pela editora, gerou grande polêmica no início do ano, depois que a mãe das crianças pediu sua proibição.

A Espanha, país frequentemente tomado como modelo na luta pelos direitos das mulheres, adotou há duas décadas uma das leis pioneiras no combate à violência de gênero.