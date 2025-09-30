Estádio San Siro será demolido após aprovação de venda para Milan e Inter

Os dois clubes da capital da Lombardia publicaram um comunicado conjunto para celebrar a decisão municipal, que representa "um avanço histórico e decisivo para o futuro dos clubes e da cidade".

Inter e Milan reiteraram a ambição de construir "um estádio de nível mundial destinado a se tornar um novo ícone arquitetônico para Milão e um símbolo da paixão dos torcedores em todo o mundo".

Com a decisão, a capital econômica da Itália decidiu que Inter e Milan serão os proprietários do estádio emblemático e dos terrenos adjacentes.

O resultado da votação foi anunciado às 4h00 (23h00 de Brasília, segunda-feira).

Os dois clubes, ambos de propriedade de fundos de investimento americanos, e o prefeito de Milão, Giuseppe Sala, conseguiram o que buscavam após anos de incerteza a respeito do projeto avaliado em 1,2 bilhão de euros (1,41 bilhão de dólares, 7,5 bilhões de reais).

Os clubes apresentaram a proposta de compra do estádio em março. Um projeto anterior, no qual o terreno continuaria sendo público, foi abandonado em 2023.