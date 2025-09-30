Estônia diz que incursões aéreas da Rússia buscam 'distrair' a UE da Ucrânia

O primeiro-ministro da Estônia, Kristen Michal, afirmou, nesta terça-feira (30), que as recentes incursões aéreas da Rússia são uma tentativa de "distrair" a Europa de seu apoio à Ucrânia.

O presidente russo, Vladimir Putin, "quer que falemos de nós mesmos, não da Ucrânia, não de ajudar a Ucrânia, não de frear a Rússia na Ucrânia", declarou Michal à AFP em uma entrevista em Copenhague.

Os dirigentes da União Europeia se reúnem esta semana na Dinamarca para abordar o reforço de suas defesas e o apoio à Ucrânia, invadida pela Rússia em fevereiro de 2022.