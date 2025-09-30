EUA caminha para fechamento administrativo após fracasso de última votação no Senado

Os democratas, por outro lado, querem recuperar centenas de bilhões de dólares em gastos para a saúde pública, em particular no programa de seguro médico para a classe baixa, que o governo Trump prevê suprimir com sua "grande e bela lei" orçamentária aprovada em julho.

Embora os republicanos tenham maioria em ambas as câmaras do Congresso, o regulamento do Senado estabelece que um texto orçamentário deve ser aprovado por 60 votos de 100, o que exige sete votos democratas.

Na segunda-feira, Trump recebeu na Casa Branca os principais líderes republicanos e democratas do Congresso, uma reunião que apenas confirmou o impasse das negociações.

"Temos a vontade e a capacidade de encontrar um acordo bipartidário para financiar o Estado de uma maneira que responda realmente às necessidades do povo americano em matéria de saúde, segurança e prosperidade econômica", afirmou nesta terça-feira o líder da minoria democrata na Câmara dos Deputados, Hakeem Jeffries.

"Mas (...) não apoiaremos um projeto de lei republicano partidário que continue desmantelando o sistema de saúde americano, nem agora nem nunca", acrescentou diante do Congresso.

Em março, com a ameaça de um fechamento já latente, os republicanos se negaram a dialogar com os democratas sobre cortes orçamentários massivos e a demissão de milhares de empregados federais.