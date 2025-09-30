EUA impõe tarifas sobre importações de madeira a partir de 14 de outubro

Algumas economias com melhores tarifas, como o Reino Unido, a União Europeia e o Japão, devem desfrutar de um tratamento mais favorável, refletindo os termos de seus acordos comerciais com os Estados Unidos.

As tarifas impostas por Trump desde seu retorno à Casa Branca este ano geraram questionamentos e críticas jurídicas tanto globalmente quanto nos Estados Unidos, de pequenos empresários até membros do Congresso.

A Suprema Corte dos EUA ouvirá argumentos orais sobre a legalidade das tarifas globais de Trump em 5 de novembro.

Em um informativo divulgado na segunda-feira pela Casa Branca, o governo Trump afirmou que as tarifas sobre a madeira visam abordar uma ameaça à segurança nacional, em parte porque "a madeira desempenha um papel vital na construção civil e na infraestrutura militar", afirmou o comunicado.

"Cadeias de suprimentos estrangeiras e grandes exportadores atendem cada vez mais à demanda dos EUA, o que cria vulnerabilidades em caso de interrupções", afirmou a Casa Branca.

O informativo também observou que os parceiros comerciais que negociam com os Estados Unidos "podem conseguir uma alternativa aos aumentos tarifários pendentes".