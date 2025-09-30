Filha de ex-presidente tunisiano Ben Ali é presa na França

Uma das filhas do ex-presidente tunisiano Zine El Abdine Ben Ali, deposto em 2011 durante a Primavera Árabe, foi presa na França a pedido da Tunísia, indicou uma fonte judicial à AFP nesta terça-feira (30).

Halima Ben Ali comparecerá na quarta-feira à Justiça para que lhe seja comunicado o pedido de prisão. Também decidirão se ela será presa ou colocada em liberdade condicional enquanto espera a decisão sobre sua extradição para a Tunísia, segundo essa fonte.

Até o momento, não se sabe qual é acusação das autoridades tunisianas.