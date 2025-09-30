Governo dos EUA está prestes a enfrentar 'shutdown', com partidos em impasse

Se antes da meia-noite o Congresso não aprovar um orçamento, mesmo que temporário, os Estados Unidos enfrentarão o chamado "shutdown", com a paralisação da maioria dos serviços federais.

Centenas de milhares de funcionários públicos ficarão temporariamente sem salário, e o pagamento de muitos benefícios sociais será interrompido.

"Podemos fazer coisas durante o fechamento que são irreversíveis, que são ruins para eles (...) como demitir uma grande quantidade de pessoas ou cortar coisas que eles gostam", declarou Trump, referindo-se aos democratas.

Segundo o Gabinete de Orçamento do Congresso (CBO, sigla em inglês), 750 mil funcionários federais poderiam ficar em situação de desemprego parcial, com uma perda de renda de 400 milhões de dólares (2,13 bilhões de reais, na cotação atual).

O último fechamento administrativo, ocorrido do final de dezembro de 2018 até o final de janeiro de 2019, durante o primeiro mandato de Trump, durou 35 dias. Na época, o CBO estimou que o Produto Interno Bruto (PIB) havia sido reduzido em 11 bilhões de dólares (58,49 bilhões de reais).

Essas paralisações por falta de orçamento são muito impopulares nos Estados Unidos, e tanto democratas quanto republicanos tentam evitá-las.