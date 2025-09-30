Hamas examina plano de paz de Trump para Gaza, afirma fonte palestina

O Hamas está examinando o plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para acabar com o conflito em Gaza, afirmou nesta terça-feira (30) uma fonte palestina próxima ao movimento islamista.

"O Hamas inicia hoje uma série de consultas entre seus líderes políticos e militares, tanto dentro como fora da Palestina", disse a fonte, sob a condição de anonimato. Ele acrescentou que a organização dará uma resposta "que representará o Hamas e os movimentos de resistência".

"As conversações podem durar vários dias, devido à complexidade, em particular para coordenar a comunicação entre os membros da direção e os movimentos após a agressão israelense em Doha", acrescentou a fonte. Outra fonte palestina confirmou à AFP que o Hamas está examinando o plano apresentado na segunda-feira em Washington e apoiado pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.