Inter de Milão vence Slavia Praga (3-0) em casa pela Champions

Com dois gols do atacante argentino Lautaro Martínez, a Inter de Milão venceu com tranquilidade o Slavia Praga por 3 a 0 em casa, nesta terça-feira (30), pela segunda rodada da Liga dos Campeões da Europa.

Após derrotar o Ajax por 2 a 0 na Holanda na primeira rodada, o clube lombardo, atual vice-campeão da Champions, agora soma seis pontos e está no entre os líderes da tabela, ao lado de Real Madrid e Bayern de Munique.

"A perfeição não existe, mas meus jogadores se esforçaram muito hoje, e estou muito orgulhoso deles", comemorou o técnico da Inter, Cristian Chivu.