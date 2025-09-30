Japão vence Chile (2-0) no Mundial Sub-20; Paraguai empata com Coreia do Sul

"Eles foram melhores que nós, mas agora temos que encarar o jogo de sexta-feira contra o Egito e dar o máximo em campo", lamentou o meio-campista chileno Mario Sandoval.

Já o Paraguai segurou o 0 a 0 no segundo tempo apesar de ter ficado com um jogador a menos na partida após a expulsão de Enso González no final do primeiro tempo, no Estádio Elías Figueroa, em Valparaíso, a cerca de 120 km de Santiago.

Ucrânia e Paraguai dividem a liderança do Grupo B com quatro pontos, enquanto Panamá e Coreia do Sul têm um ponto cada.

- Virada neozelandesa -

A Nova Zelândia precisou de três minutos para vencer o Egito pela segunda rodada do Grupo A do Mundial Sub-20, e sonha com uma vaga nas oitavas de final.

Com gols de Luke Brooke-Smith e Xuan Loke aos 13 e 16 minutos, os neozelandeses viraram o jogo no Estádio Nacional, em Santiago, e garantiram sua primeira vitória, após o egípcio Ahmed Khaled abrir o placar aos 5 minutos.