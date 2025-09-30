Juiz declara ilegais as prisões de estudantes pró-Palestina nos EUA

A política do governo de Donald Trump de prender e tentar deportar estudantes estrangeiros por protestar em apoio aos palestinos é uma flagrante e ilegal supressão da liberdade de expressão, disse um juiz nos Estados Unidos nesta terça-feira (30).

Em uma decisão emitida em Boston, William Young afirmou que a ofensiva dos Departamentos de Segurança Interna e de Estado equivale a uma "verdadeira repressão escandalosa e a uma supressão inconstitucional da liberdade de expressão".

Ele acrescentou que a administração Trump tinha como alvo estudantes estrangeiros que apoiavam os palestinos enquanto a guerra em Gaza continuava, com o "objetivo de sufocar os protestos estudantis pró-palestinos e aterrorizar estudantes".