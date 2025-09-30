Juiz dos EUA bloqueia temporariamente demissão em massa de funcionários da Voice of America

O governo tem ganhado tempo, lamentou o juiz.

Em abril, Lamberth havia ordenado ao governo que restabelecesse a cobertura da VOA para que pudesse cumprir seu mandato legal de divulgar informações confiáveis e precisas.

Apesar dessa ordem judicial, a principal assessora da USAGM, Kari Lake, suspendeu administrativamente o pessoal contratado, que representa a maior parte dos serviços da VOA em idiomas diferentes do inglês.

Lake, ex-apresentadora de televisão local no Arizona, é uma fervorosa apoiadora de Trump e lidera a iniciativa do presidente para desmantelar os meios financiados pelo governo, apesar dos embates legais e críticas de que os adversários dos Estados Unidos se beneficiarão.

Em agosto, Lake demitiu 532 jornalistas em tempo integral da VOA. A emissora, que antes transmitia em 49 idiomas, agora produz conteúdo em apenas quatro: mandarim, dari, pashtu e farsi, e apenas cerca de uma hora por dia.

A USAGM foi criada em 1942 durante a Segunda Guerra Mundial como instrumento do soft power americano.