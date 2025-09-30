Lewandowski anuncia investigação de intoxicações por consumo de metanol

O metanol é um álcool industrial diferente do etanol presente em bebidas alcoólicas.

"Trata-se de uma ocorrência grave, com reflexos na saúde pública. O inquérito policial permitirá verificar a procedência da droga e a possível rede de distribuição", disse o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, em uma coletiva de imprensa em Brasília.

Até então, os casos de intoxicação por metanol no Brasil estavam, majoritariamente, associados a pessoas em extrema vulnerabilidade ou à população em situação de rua, a partir de ingestão de álcool em postos de gasolina adulterados com a substância, segundo o Ministério da Justiça.

Segundo Lewandowski, "tudo indica" que os casos de álcool adulterado "transcendem os limites do estado" de São Paulo.

"A investigação dirá se há conexão com o crime organizado", afirmou Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal.

Rodrigues mencionou uma "possível conexão" com investigações recentes, incluindo uma megaoperação em agosto contra uma rede de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC), uma das maiores facções criminosas do país.