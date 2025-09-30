Liverpool perde para Galatasaray (1-0) na Turquia pela Champions

Apesar de um início de temporada com uma série de sete vitórias entre todas as competições, o Liverpool caiu no último sábado diante do Crystal Palace (2 a 1) no Campeonato Inglês e, nesta terça-feira, sofre sua segunda derrota em apenas quatro dias.

"Mais uma vez, decepcionante, porque você perde e o futebol é sobre vencer, mas para mim foi uma atuação diferente" da do Palace, disse após a partida o técnico do Liverpool, Arne Slot.

Contra o Galatasaray, o time inglês partiu para cima mesmo jogando fora de casa e teve grande chance de marcar quando Hugo Ekitike ficou cara a cara com o goleiro Ugurcan Çakir, mas o atacante francês não conseguiu concluir.

No contra-ataque, Baris Alper Yilmaz foi derrubado na área por Dominik Szoboszlai e o juiz marcou pênalti para o time turco, que não desperdiçou a chance e saiu na frente com a cobrança de Osimhen.

Pouco antes o intervalo, uma bola perdida próximo da área de Ryan Gravenberch quase provoca um segundo pênalti a favor do Galatasaray, mas a falta foi marcada fora da área e a defesa do Liverpool conseguiu afastar o perigo.

No início do segundo tempo, Osimhen ficou frente a frente com o goleiro brasileiro Alisson, que defendeu a finalização do nigeriano, mas se machucou no lance e foi substituído pelo Giorgi Mamardashvili.