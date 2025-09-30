Louis Vuitton apresenta em Paris coleção cômoda 'como em casa'

Louis Vuitton apresentou, nesta terça-feira (30), no Louvre, uma coleção feminina confortável e elegante, como uma viagem à intimidade, no segundo dia da Semana de Moda de Paris.

Nos suntuosos apartamentos onde Ana da Áustria, mãe de Luís XIV, passava os verões, a prestigiada marca francesa apresentou sua coleção primavera-verão 2026: vestidos leves usados como camisolas, casacos amarrados como robes, suéteres e calças fluidas...

Os lenços são usados amarrados na cintura, os turbantes estilizam as silhuetas, tudo em tons pastel muito suaves. Os toques de cor vêm com alguns ornamentos florais ou nos calçados, com botas coloridas de cano baixo.