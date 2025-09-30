Mexicano morre após ataque a centro de detenção de imigrantes nos EUA

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, anunciou nesta terça-feira (30) a morte de um dos cidadãos mexicanos que ficou ferido na semana passada em um ataque armado a um centro de detenção de imigrantes no sul dos Estados Unidos.

O ataque ao centro de detenção da Polícia de Imigração e Alfândega (ICE) em Dallas, Texas, foi perpetrado em 24 de setembro por um atirador que abriu fogo de um telhado próximo. Inicialmente, as autoridades haviam informado que um imigrante de origem salvadorenha morreu e outros dois ficaram feridos, entre eles o mexicano.

"Foram tomadas todas as providências para que sua mãe pudesse estar lá e estamos em contato com a família, em todos os sentidos, tanto com apoio financeiro quanto moral", disse Sheinbaum em sua habitual coletiva de imprensa matinal, ao informar a morte do mexicano.