Nicarágua concede licenças de mineração a três empresas chinesas

O Ministério de Energia e Minas concedeu à empresa Zhong Fu Development S. A. uma concessão de 25 anos "para o aproveitamento de minerais metálicos e não metálicos" em 49.997,5 hectares no departamento sulista de Río San Juan, fronteiriço com a Costa Rica, segundo a publicação.

O governo nicaraguense também entregou, sob os mesmos termos, uma licença à empresa Three Gold Coins Company S. A. para explorar 23.223,53 hectares na área entre os departamentos de Nueva Segovia e Madriz, no norte do país, na fronteira com Honduras.

Em relação à Norther Mining Company S.A., representada pelo empresário chinês Bao Jiang, o ministério concedeu uma licença de 3.115,5 hectares no departamento de Chinandega (noroeste) e outra de 8.720 hectares em Jinotega (norte), também na fronteira com Honduras.

O governo de esquerda de Ortega estabeleceu relações com a China em 2021, após romper com Taiwan, que Pequim considera como parte de seu território.

Além do setor de mineração, as empresas chinesas estão presentes na Nicarágua em transporte, segurança, saúde e comércio.

bur/hma/fj/ad/rm/aa