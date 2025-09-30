Nicole Kidman e Keith Urban se separam após 19 anos de casamento, afirma imprensa americana

A atriz australiana Nicole Kidman e o músico Keith Urban se separaram após 19 anos de casamento, segundo informações da imprensa americana.

O casal mora separado "desde o início do verão" (hemisfério norte, inverno no Brasil), informou na segunda-feira o portal TMZ, que cita fontes anônimas que disseram que Kidman não queria a separação e tentou salvar o casamento.

Urban, 57 anos, vencedor de quatro Grammy, deixou a casa da família em Nashville e se mudou para outra residência em outra área da cidade, informou o TMZ.