Nova ferramenta de IA ajuda a detectar lesões em crianças com epilepsia

Uma equipe de cientistas chefiada por Emma Macdonald Laurs, neurologista pediátrica no Hospital Real Infantil de Melbourne, treinou uma ferramenta de IA com imagens cerebrais de crianças para detectar lesões do tamanho de um mirtilo ou menores.

"Frequentemente, passam despercebidas e muitas crianças não são consideradas candidatas para a cirurgia", declarou Macdonald Laurs durante uma conferência prévia à publicação do estudo na revista Epilepsia, nesta quarta-feira (terça-feira, no horário de Brasília).

"Esta ferramenta não substitui os radiologistas, nem os médicos especializados em epilepsia, mas é como um detetive que nos ajuda a juntar as peças do quebra-cabeça mais rápido para indicar uma cirurgia que pode mudar sua vida", explicou.

Entre os pacientes que participaram do estudo, afetados por displasia cortical e epilepsia focal, 80% tinham sido submetidos previamente a uma IRM com resultados normais.

Quando os pesquisadores usaram a ferramenta de IA para analisar tanto as IRM quanto outro tipo de rastreamento médico denominado PET scan, sua taxa de êxito foi de 94% em um grupo de teste e de 91% em outro.

Das 17 crianças do primeiro grupo, 12 se submeteram a cirurgia para extirpar sua lesão cerebral e 11 agora estão livres de crises, segundo a equipe de Macdonald Laurs no Instituto de Pesquisas para Crianças Murdoch.