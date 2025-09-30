Nubank solicita licença para operar como banco nos EUA

"Hoje, nosso foco principal continua sendo gerar crescimento em nossos mercados atuais, onde seguimos observando amplas oportunidades de expansão", afirmou David Vélez, fundador e diretor executivo da Nu Holdings.

No entanto, a licença americana ajudará a "atender melhor nossos clientes já estabelecidos no país e, no futuro, a nos conectar com pessoas que têm necessidades financeiras semelhantes", acrescentou, citado em um comunicado.

O Nubank foi fundado em São Paulo em 2013 pelo colombiano Vélez, junto com a brasileira Cristina Junqueira e o americano Edward Wible. Sua proposta foi revolucionária: oferecer cartões de crédito sem tarifas anuais e eliminar a burocracia bancária tradicional.

A estratégia deu certo. A empresa cresceu até alcançar quase 123 milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia, tornando-se um dos maiores "neobancos" do mundo.

Em dezembro de 2021, com a estrela Anitta como integrante de seu conselho de administração e embaixadora da marca, estreou na Bolsa de Nova York.

No segundo trimestre de 2024, o Nubank registrou receitas recordes de 3,7 bilhões de dólares, com um crescimento anual de 40%.