Olympique de Marselha goleia Ajax em casa (4-0) com dois gols de Igor Paixão

O Olympique de Marselha goleou o Ajax por 4 a 0 nesta terça-feira (30), no estádio Vélodrome, com três gols marcados antes da meia hora de jogo, incluindo dois do recém-contratado Igor Paixão (ex-Coritiba), pela segunda rodada da Liga dos Campeões.

O atacante brasileiro deu tranquilidade à sua equipe logo cedo com dois excelentes chutes de longa distância, aos 6 e aos 12 minutos de jogo.

O ponta-direita inglês Mason Greenwood marcou o terceiro aos 26.