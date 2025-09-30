Papa espera que Hamas aceite o plano de paz dos EUA para Gaza

O papa Leão XIV afirmou, nesta terça-feira (30), que espera que o movimento islamista Hamas aceite, dentro dos prazos estabelecidos, o plano de paz dos Estados Unidos para pôr fim ao conflito na Faixa de Gaza.

"Espero que o Hamas aceite nos prazos estabelecidos. Há elementos muito interessantes" na proposta americana, disse o pontífice, citado por agências, a jornalistas italianos ao sair de sua residência de Castel Gandolfo, nos arredores de Roma.

"É importante que haja um cessar-fogo e a libertação dos reféns", acrescentou.