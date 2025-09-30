Petróleo segue baixando diante de perspectiva de aumento da oferta

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate para entrega no mesmo mês, recuou 1,70%, a 62,37 dólares.

Os oito membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e seus aliados que compõem a Opep+, que desde abril aumentaram várias vezes suas cotas de produção, podem decidir no domingo "adicionar 137 mil barris diários", explicou Matt Britzman, analista da Hargreaves Lansdown.

O novo aumento ocorreria em novembro.

Por outro lado, o Iraque retomou no sábado suas exportações de petróleo a partir da região autônoma do Curdistão, no norte do país, após mais de dois anos de interrupção devido a disputas legais e técnicas com a administração curda.

"Entre 150 mil e 160 mil barris de petróleo curdo começaram a transitar pela Turquia por dia, e os volumes poderiam alcançar 230 mil barris diários", estimou Tamas Varga, analista da PVM.

Essas medidas "continuam reforçando a sensação do mercado de que a oferta de petróleo bruto é mais que suficiente", apontou Andy Lipow, da Lipow Oil Associates, à AFP. Além disso, ocorrem "num momento em que as refinarias americanas se preparam para fechar para manutenção sazonal em outubro, o que afetará a demanda", acrescentou.