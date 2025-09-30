Quatro militares retidos em protestos indígenas são libertados no Equador

Quatro dos 17 militares retidos no domingo em meio a protestos de indígenas contra o governo do Equador foram libertados, informou o Exército nesta terça-feira (30).

Desde 22 de setembro, indígenas bloqueiam estradas contra um decreto do presidente Daniel Noboa que eliminou o subsídio ao diesel e elevou o preço do combustível em 56%, o que encarece o custo de vida em áreas agrícolas.

O principal foco dos protestos está na província andina de Imbabura (norte), onde choques violentos entre manifestantes e forças públicas deixaram um indígena morto no domingo, além de 12 soldados feridos e outros 17 retidos, segundo autoridades.