Real Madrid goleia Kairat Almaty (5-0) com hat-trick de Mbappé na Champions

O Real Madrid mostrou sua força nesta terça-feira (30) ao golear o Kairat Almaty por 5 a 0 no Cazaquistão, com três gols de Kylian Mbappé, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Após um início frenético do time cazaque no Estádio Ortalyk, o craque francês colocou seu time na frente convertendo um pênalti aos 26 minutos e ampliou a vantagem no início do segundo tempo (52') numa jogada em que avançou em velocidade.

O terceiro do atacante veio aos 73 minutos de jogo num lance em que finalizou com um chute potente da entrada da área.