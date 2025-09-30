Terremoto de magnitude 6,0 atinge a ilha indonésia de Java

Um terremoto de magnitude 6,0 atingiu a ilha indonésia de Java na noite desta terça-feira (30), informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), sem relatos imediatos de danos.

O epicentro do terremoto, que ocorreu por volta das 23h49 (13h49 no horário de Brasília), estava localizado a cerca de 155 quilômetros a leste de Surabaya, a segunda maior cidade da Indonésia, a uma profundidade de 13,9 quilômetros, informou o USGS.

O terremoto foi sentido na cidade de Sidoarjo, Java Oriental, a mesma cidade onde uma escola islâmica desabou na segunda-feira, matando pelo menos três pessoas, e onde os esforços de resgate prosseguiam.