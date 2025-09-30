Terremoto de magnitude 6,9 atinge as Filipinas

Um terremoto de magnitude 6,9 atingiu a costa central das Filipinas nesta terça-feira (30), informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), corrigindo um registro anterior de magnitude 7,0.

O epicentro do terremoto foi localizado a cerca de 11 quilômetros a leste-sudeste de Calape, município na província de Bohol, com uma população de cerca de 33.000 habitantes.

bur-dhw/rmb/pc/mb/aa