Terremoto nas Filipinas deixa ao menos 26 mortos

O forte terremoto de magnitude 6,9 ocorrido na região central das Filipinas deixou pelo menos 26 mortos, mais de 100 feridos e muitos edifícios danificados, informaram as autoridades locais nesta quarta-feira (1º, data local), em meio aos trabalhos de resgate.

O tremor, de pouca profundidade, foi registrado às 21h59 locais de terça-feira (10h59 em Brasília) em frente ao litoral norte da ilha de Cebu, próximo a Bogo, uma cidade de 90.000 habitantes, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

O Conselho Nacional de Redução e Gestão do Risco de Desastres reportou na manhã desta quarta 26 mortos e 147 feridos, além de 22 edifícios derrubados ou danificados pelo terremoto, sem oferecer mais detalhes.