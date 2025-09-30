Trump comparece a uma incomum reunião de comandantes militares

"Eu amo isso. Quero dizer, acho que é incrível", declarou Trump na quinta-feira da semana passada ao secretário de Defesa. "Deixe ele ser amigável com os generais e almirantes de todo o mundo", acrescentou.

O presidente republicano também visitará a base militar de Quantico (Virgínia) e fará um discurso, segundo a agenda oficial do governo.

O vice-presidente americano, JD Vance, tentou minimizar a importância da reunião. Em uma conversa com jornalistas, ele afirmou que "não é de forma alguma incomum" e que é "estranho" que a imprensa faça tanto barulho sobre a questão.

Sean Parnell, porta-voz do Ministério da Defesa, afirmou em um comunicado que Hegseth "fará um discurso diante dos comandantes militares", sem revelar mais detalhes.

A natureza desta reunião e a falta de uma razão oficial suscitaram várias hipóteses sobre seu objetivo e a possibilidade de um anúncio importante em relação ao Pentágono.

- Grandes mudanças -

O Pentágono, habitualmente protegido de intervenções políticas diretas, foi particularmente impactado pela chegada de Trump à Casa Branca em janeiro.