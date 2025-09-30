Trump diz que está perto de alcançar acordo orçamentário com Harvard

O presidente Donald Trump afirmou nesta terça-feira (30) que seu governo está perto de chegar a um acordo orçamentário com Harvard, alvo principal de sua cruzada contra as universidades, pelo qual a instituição pagaria 500 milhões de dólares (cerca de 2,6 bilhões de reais).

Desde seu retorno à Casa Branca em janeiro, Trump acusa Harvard de ser um celeiro da ideologia "woke", termo usado de forma pejorativa por conservadores para se referir a ideias progressistas em defesa das mulheres e das minorias.

"Estamos nos aproximando" de um acordo, disse Trump na Casa Branca. "Eles pagariam cerca de 500 milhões de dólares", acrescentou.