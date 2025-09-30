Trump diz que EUA vai 'monitorar' o narcotráfico por terra após ataques no Caribe

O presidente americano, Donald Trump, declarou nesta terça-feira (30) que os Estados Unidos vão "monitorar", a partir de agora, a passagem de drogas por via terrestre, após os ataques contra barcos supostamente de traficantes no Caribe.

"A Venezuela tem sido muito perigosa no que se refere a drogas e outras coisas. Vamos ver o que acontece com a Venezuela", declarou a jornalistas antes de uma reunião incomum com a liderança das Forças Armadas.

"Tínhamos muitas drogas entrando pelo mar", explicou. Atualmente "já não há lanchas, não há barcos de pescadores, não há nada", afirmou.