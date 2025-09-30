Trump diz que governo dos EUA 'provavelmente' caminha para uma paralisação

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira (30) que "provavelmente" haverá uma paralisação do governo americano, culpando os democratas pelo impasse nas negociações com os republicanos sobre um acordo de financiamento.

"Provavelmente teremos uma paralisação", disse Trump a repórteres no Salão Oval, poucas horas antes do prazo final da meia-noite para um acordo. "Nada é inevitável, mas eu diria que é provável".

"Eles vão paralisar o governo, não nós. Não queremos paralisar porque estamos vivendo o melhor período de todos os tempos", gabou-se.