Trump diz que governo dos EUA 'provavelmente terá uma paralisação' administrativa

O presidente americano, Donald Trump, disse nesta terça-feira (30) que "provavelmente" haverá uma paralisação do governo dos Estados Unidos, culpando os democratas pelo impasse nas negociações com os republicanos sobre um acordo de financiamento.

"Provavelmente teremos uma paralisação", disse Trump a repórteres no Salão Oval, poucas horas antes do prazo final para um acordo, à meia-noite. "Nada é inevitável, mas eu diria que é provável".

