Assine UOL
Notícias

Trump diz que Hamas tem 'três ou quatro dias' para aceitar o plano de paz para Gaza

Trump diz que Hamas tem 'três ou quatro dias' para aceitar o plano de paz para Gaza

bur/jz/val/fp

© Agence France-Presse

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.