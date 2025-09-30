Trump diz que Hamas tem 'três ou quatro dias' para aceitar plano de paz para Gaza

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (30) que dá ao Hamas "três ou quatro dias" para responder ao seu plano de paz para Gaza, que estipula o desarmamento completo dos militantes do movimento islamista e sua exclusão de um futuro papel no governo.

"Vamos dar a eles cerca de três ou quatro dias", disse Trump aos jornalistas ao ser questionado sobre um prazo. "O Hamas aceitará ou não. E se não aceitarem, isso terá um final triste", acrescentou.

O Hamas "pagará no inferno" se rejeitar o plano que Trump anunciou na segunda-feira com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, disse o presidente alguns minutos depois, durante um discurso para a cúpula militar de seu país.