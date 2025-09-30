Trump diz que será 'insulto' para EUA se não ganhar Nobel da Paz

Não receber essa distinção "seria um grande insulto para o nosso país", acrescentou, durante um discurso para altos oficiais militares americanos. "Não o quero para mim, o quero para o país", acrescentou.

O dirigente republicano se incomoda há bastante tempo com o fato de o ex-presidente democrata Barack Obama ter recebido o Nobel da Paz em 2009.

Nesta terça, Trump insistiu em que solucionou sete guerras desde que retornou à Casa Branca em janeiro.

Acrescentou que, se o Hamas aceitar seu plano para pôr fim à guerra na Faixa de Gaza, serão oito os conflitos finalizados graças à sua intermediação.

"Serão oito [guerras] em oito meses. É algo muito bom", frisou o mandatário.

O grupo de trabalho responsável por escolher o ganhador do prêmio, o Comitê Nobel Norueguês, insiste em que não se deixará influenciar pela campanha de Trump.